Challenge: da Jonathan Galindo alla Blackout Challenge, ecco le sfide che uccidono

Jonathan Galindo

La storia si ripete ma in maniera piuttosto differente. In questo caso al centro vi è Jonathan Galindo un personaggio immaginario riscontrato su Tik Tok ma anche su Facebook ed Instagram. La challenge prende piede nel momento in cui la vittima accetta la richiesta d’amicizia dell’inquietante pupazzo. Dopodiché essi vengono contattati in privato con una strana proposta. L’utente malvagio a questo punto invia loro un link che richiede l’accesso in un gioco, il quale a sua volta prevede sfide e prove di coraggio che raggiungono l’autolesionismo.

L’esempio più recente di tale stregoneria è avvenuto in Italia e vede protagonista il suicidio di un bimbo napoletano di 11 anni. «Mamma, papà, vi amo ma devo seguire l’uomo col cappuccio», scrisse prima di cadere dall’undicesimo piano. Ad ogni modo trattasi di un fenomeno diffuso anche negli Stati Uniti, in Spagna e in Germania.