AMAZON: come ottenere Prime Video, Prime Student, Music e Kindle Unlimited GRATIS

Amazon nacque nel 1994 nello stato USA di Washington e cominciò le attività nel luglio del 1995 in Delaware. Col passare degli anni la famosa azienda di commercio elettronico statunitense ha dato libero sfogo alla fantasia inserendo sempre più servizi utili per tutta la famiglia. Oltre a “Prime Video”, ha così introdotto: Music, Student e Kindle Unlimited, i quali ad oggi offrono un periodo di prova gratuito. Come si attiva? Scopriamolo insieme.

Amazon: i 4 servizi momentaneamente gratuiti

Amazon Music

Tra le interessanti offerte scoviamo Amazon Music, la quale si potrà ottenere grazie all’abbonamento Prime, ma con un catalogo limitato di tracce. Qualora voleste accedere ai restanti brani (circa 70 milioni) è necessario sottoscrivere il servizio Unlimited che ammonta a 9,99 euro al mese. Per giunta i clienti Prime possono anche avere 2 mesi gratis pagando 99,00 euro all’anno.

Per ricevere il periodo gratuito basta accedere alla pagina ufficiale di attivazione di Amazon Music.

Amazon Kindle Unlimited

Vi è poi Kindle, la funzione di Amazon che permette di leggere il vostro libro preferito da qualsiasi dispositivo. Anche questa offre 30 giorni gratis, dopodiché il costo ammonterà a 9,99 euro al mese.

Per ottenerlo gratis si può utilizzare la pagina ufficiale di attivazione di Kindle Unlimited.

Amazon Prime Video

Non potete poi non conoscere Prime Video, un servizio di video on demand che propone un gran numero di film e serie tv oltre ai contenuti originali di esclusiva produzione Amazon Studio. Anche questo è compreso nell’abbonamento Prime, al costo di 3,99 euro al mese. Altrimenti si troverà al 25% di sconto in caso di addebito annuale a 36,00 euro.

Come ottenerlo? Cliccate sulla pagina ufficiale di attivazione di Amazon Prime Video.

Amazon Prime Student

Infine, la soluzione più adatta agli studenti altro non è che Prime Student. Essa offre vantaggi a 18,00 euro l’anno e propone un periodo di prova di 90 giorni, sponsorizzato da Microsoft Surface.

Per averlo Gratis si può utilizzare la pagina ufficiale di attivazione di Prime Student.