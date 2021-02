Nel corso delle ultime ore è stato presentato ufficialmente un nuovo smartphone di fascia medio-bassa a marchio Samsung. Nello specifico, si tratta del Samsung Galaxy M02, un dispositivo con una batteria da 5000 mAh e con un processore di casa MediaTek. In realtà, questo smartphone condivide non poche caratteristiche con il precedente Galaxy A02.

Samsung ufficializza il nuovo Samsung Galaxy M02, ma in realtà lo conosciamo già

Il noto colosso sudcoreano Samsung ha quindi presentato un nuovo device entry-level. Tuttavia, come già accennato, sia il design che le specifiche tecniche sono molto simili ad un altro device noto come Samsung Galaxy A02. In sostanza, ci troviamo di fronte allo stesso dispositivo, ma l’azienda adotterà un nome diverso in base al mercato in cui lo distribuirà. Vedremo con quale nome verrà commercializzato eventualmente per il nostro mercato.

Tornando allo smartphone, il Galaxy M02 può contare su un Infinity-V display con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione HD+ e sul retro dispone di due fotocamere con sensori fotografici da 13 e 2 megapixel. Le prestazioni sono affidate ad un processore MediaTek, cioè il SoC MediaTek MT6739, mentre come tagli di memoria abbiamo 2/3 GB di RAM e 32 GB di storage interno espandibili tramite scheda microSD. La batteria ha poi una capienza di ben 5000 mAh e quest’ultima, unita al resto delle specifiche non troppo energivore, potrebbe garantire un’ottima autonomia.

Prezzi e disponibilità

Samsung Galaxy M02 sarà distribuito per il mercato indiano a partire dal prossimo 9 febbraio nelle colorazioni Black, Grey, Blue e Red ad un prezzo di 6799 INR, cioè a circa 77 euro al cambio.