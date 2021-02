Expert continua a sorprendere con una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, al suo interno gli utenti si ritrovano a poter accedere a sconti molto più interessanti del normale, con anche prezzi finalmente alla portata di tutti noi.

Avete capito bene, in netto contrasto con quanto stiamo vedendo nello stesso periodo da Euronics o Trony, il volantino descritto nel nostro articolo è da considerarsi valido ovunque in Italia, nonché anche online direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. In questo modo sarà possibile acquistare dal divano di casa propria, a patto comunque che si sia disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Expert: il volantino racchiude tantissimi sconti

L’attenzione al dettaglio, e agli sconti, di expert, nonostante tutto, si è riversata verso i modelli più economici, o meglio i dispositivi che al giorno d’oggi risultano essere in vendita a meno di 300 euro.

In particolare risulta essere possibile accedere a soluzioni quali Xiaomi Redmi Note 9S, Oppo A73, Oppo A15, Huawei Y6p, Motorola E6s, Motorola G9 Power, Xiaomi Redmi Note 9, LG K42 o altri modelli appartenenti alla stessa fascia. Non mancano soluzioni interessanti anche legate ai wearable, qui sarà possibile pensare di acquistare un Samsung Galaxy Watch 3 a 329 euro, passando anche per Galaxy Fit2 a 39 euro o Huawei Watch GT 2 a 149 euro.

Il volantino lo abbiamo inserito per comodità direttamente nell’articolo, in questo modo avrete la possibilità di scoprire sin da subito tutti i vari prezzi lanciati dall’azienda.