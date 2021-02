Ci sono delle rilevanti novità per gli utenti di Sky nel corso delle ultime settimane. La pay tv, infatti, ha ufficialmente avviato i contatti con Amazon per una partnership rivoluzionaria nel settore dell’intrattenimento televisivo. Lo schema seguito da Sky con Amazon è simile a quello già adottato al tavolo con altri due colossi attivi in Italia: Netflix o Mediaset. Con l’accordo stipulato tra la piattaforma satellitare ed il gigante statunitense arrivano importanti servizi per gli abbonati.

Sky, tutte le novità previste per i clienti dopo la partnership con Amazon

Proprio in linea con quanto già attuato con Netflix e Mediaset, la prima conseguenza della partnership tra Sky ed Amazon si materializza per i possessori del decoder Sky Q. A partire da Dicembre, tutti i clienti Sky potranno trovare tra le applicazioni disponibili sul decoder anche Amazon Prime Video. Con la presenza di Prime Video, i clienti della tv satellitare potranno quindi accedere a tutto il catalogo video del servizio streaming, con centinaia di film e serie tv in esclusiva.

Altra novità interessa coloro che hanno acquistato il dispositivo Amazon Fire TV. Anche sul prodotto di Amazon sarà difatti disponibile l’applicazione NOW TV, la piattaforma streaming ufficiale di Sky. Oltre ai canali Cinema ed Intrattenimento, con NOW TV si potranno seguire anche gli eventi sportivi e calcistici.

Rispetto ai precedenti accordi con Netflix e Mediaset, Sky non presenta con Amazon offerte congiunte nel settore televisivo. Questo scenario però potrebbe cambiare con le future assegnazioni dei diritti tv per Champions League e Serie A.