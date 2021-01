Come ben sappiamo la pandemia di Covid-19 ha duramente colpito il mondo cinematografico, costringendo molteplici produzioni a sospendere per mesi e mesi le proprie riprese. L’emergenza sanitaria non ha risparmiato neanche Netflix il quale, da un giorno all’altro, è stato costretto posticipare le date di rilascio delle serie televisive di punta. A distanza di alcuni mesi dalla pubblicazione delle ultime informazioni, scopriamo di seguito tutte le novità in arrivo per i fan di Lucifer, Stranger Things e Vis a Vis.

Lucifer, Stranger Things e Vis a Vis: ecco le ultime novità sui nuovi episodi

Cominciamo parlando di Stranger Things. L’ormai celebre serie televisiva sta affrontando uno dei periodi più difficili di sempre a causa della continua diffusione del Coronavirus. I protagonisti della serie TV, di fatto, sono riusciti a tornare sul set solamente nel mese di Settembre 2020 ma, da allora, non è stata rilasciata alcuna informazione in merito alla quarta stagione. Ciononostante, però, alcuni giorni fa sono apparsi in rete alcuni leak secondi i quali la data di rilascio di Stranger Things 4 sembrerebbe essere fissata per il prossimo 21 Agosto 2021.

Proseguiamo ora con Lucifer. Dopo il rilascio dei primi 8 episodi di Lucifer 5 lo scorso 21 Agosto 2020, i fan della serie non hanno più ricevuto nessuna notizia in merito alla pubblicazione della seconda parte. Purtroppo, ad oggi, non ci sono ancora informazioni a riguardo ma, alcuni giorni fa, sono apparsi online i titoli originali dei prossimi 8 episodi. Eccoli di seguito:

Episodio 9: Family Dinner

Episodio 10: Bloody Celestial Karaoke Jam

Episodio 11: Resting Devil Face

Episodio 12: Daniel Espinoza: Naked and Afraid

Episodio 13: A Little Harmless Stalking

Episodio 14: Nothing Lasts Forever

Episodio 15: Is This Really How It’s Going to End?!

Episodio 16: A Chance at a Happy Ending

Terminiamo infine con Vis a Vis. Dopo il rilascio dello spin-off “Vis a Vis: El Oasis” milioni di fan hanno richiesto la pubblicazioni di un’ulteriore capitolo della storia. Purtroppo, come vi abbiamo già accennato negli ultimi mesi, la nuova stagione non verrà rilasciata (almeno per ora). Nel corso di un’intervista, di fatto, l’ideatore della serie Ivan Escobar affermo quanto segue: “El Oasis sarà in assoluto l’ultima stagione e lo posso assicurare. Abbiamo calato l’ultimo asso nella manica, ci giochiamo tutto, non lasceremo indietro nulla.”