Il nuovo anno non comincia nel migliore dei modi per gli utenti Vodafone. Il gestore telefonico infatti ha deciso di operare una serie di rimodulazioni delle proprie tariffe che ne causerà l’aumento dei costi. Non è tra l’altro la prima volta che il gestore telefonico si lascia andare a modifiche nei contratti con i propri clienti.

Questa volta ad essere colpiti sarebbero gli utenti che hanno effettuato un cambio di operatore telefonico ad un prezzo molto vantaggioso. Aumenti in vista dunque se non per tutti per una parte degli utenti Vodafone che potrebbero vedere le proprie promozioni lievitare anche di 2 euro al mese nei costi.

Vodafone: chi sono gli utenti colpiti dai rincari

Tra gli utenti maggiormente interessati alla rimodulazione di Vodafone quelli che hanno sottoscritto l’offerta Special 50 GB. Gli utenti coinvolti che subiranno un aumento dei costi della promozione hanno ricevuto un SMS di avviso che recita: “Vodafone ha una comunicazione per te: per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle tue esigenze di traffico, dal prossimo rinnovo successivo al 21/02 la tua offerta costerà 1’99 euro in più al mese“.

L’aumento del costo della promozione dunque prenderà il via il prossimo 21 febbraio; gli utenti coinvolti vedranno la tariffa della propria promozione raggiungere gli 8,99 euro o i 9,99 euro a secondo del prezzo originale. Da parte degli utenti le possibilità sono due; potranno accettare la modifica unilaterale del contratto più i 50 Giga gratuiti per 12 mesi messi a disposizione da Vodafone oppure decidere di disdire il contratto attraverso PEC, raccomandata o presso un rivenditore autorizzato.