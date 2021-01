Negli ultimi anni il team di sviluppo di WhatsApp ha rilasciato molteplici aggiornamenti i quali, di fatto, hanno introdotto nuove funzionalità via via sempre più interessanti. Dalla crittografia agli account business, il servizio, da una semplice idea iniziale, è diventato un vero e proprio client di messaggistica che connette ogni giorni circa 5 miliardi di utenti in tutto il mondo. Tuttavia, a parte le funzionalità base che tutti conosciamo, WhatsApp offre anche delle funzionalità un po’ più nascoste, pensate in maniera specifica per migliorare sensibilmente l’utilizzo quotidiano del servizio. Ecco quindi di seguito i principali trucchi che forse non conoscevi.

WhatsApp: scopriamo 3 nuovi trucchi per utilizzarlo al meglio

1 – Scorciatoie per le chat

Oltre al semplice scambio di messaggi, ci capita spesso di eseguire altre operazioni all’interno di una chat, come svuotare, archiviare, eliminare specifici messaggi o silenziare determinate conversazioni. Per portare a termine queste operazioni, nella maggior parte dei casi gli utenti di WhatsApp accedono alla chat specifica. Tuttavia, è però possibile utilizzare le scorciatoie presenti nell’elenco delle chat attive per eseguire le stesse operazione. Per far ciò basta scorrere verso destra o verso sinistra su una specifica chat.

2 – Inviare lo stesso messaggio a più persone

WhatsApp consente a qualsiasi utente di inviare messaggi a più persone contemporaneamente. Supponiamo, ad esempio, di dover inviare gli auguri di Capodanno a tutti i contatti. Il copia e incolla è una valida soluzione, ma risulta essere estremamente lento. Scorrendo verso il basso nella home page dell’applicazione è però possibile creare una lista broadcast attraverso la quale possiamo inviare lo stesso messaggio a più persone contemporaneamente.

3 – Impostare le chat più importanti

Spesso ci capita di perdere di vista una chat per noi molto importante, come ad esempio una conversazione con un familiare o con un amico. Al fine di evitare questo problema, l’app di messaggistica permette ai propri utenti di fissare in alto delle specifiche conversazioni. Per far ciò basterà effettuare un semplice tap prolungato sulla chat e, successivamente, cliccare sul tasto “Fissa in Alto”.