Coop è una delle poche aziende, non votate interamente alla tecnologia, che propone sul proprio sito la possibilità di accedere a prodotti dai prezzi relativamente scontati.

In questo periodo di magra, per quanto riguarda almeno la presenza di volantini interessanti, Coop è riuscita a sfornare alcune riduzioni da non perdere di vista, proponendo al consumatore la possibilità di ricevere la merce a domicilio a titolo completamente gratuito, nel momento in cui verranno spesi più di 19 euro (senza vincoli sulla categoria merceologica).

Coop: ecco i migliori sconti

I prodotti in promozione partono dalla fascia bassa del mercato, ecco quindi che ci troviamo a poter mettere le mani su Huawei P30 Lite a 189 euro, Alcatel 3L a 89 euro, Motorola G8 Plus a 239 euro, Motorola E5 Plus a 169 euro, Huawei P Smart Z a 249 euro, Samsung Galaxy S7 a 299 euro, Xiaomi Mi Band 4C a 34,90 euro, Samsung Galaxy A41 a 299 euro o similari.

Salendo con il prezzo si incrociano anche modelli molto più interessanti, non mancano LG Wing a 1299 euro, Apple iPhone 12 a 939 euro, Xiaomi Mi 10T Lite a 349 euro, Apple iPhone 12 Mini a 839 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 669 euro, Oppo Find X2 Lite a 459 euro o Samsung Galaxy S20 Ultra a 1379 euro.

Tutti gli altri sconti previsti dal volantino Coop, li trovate elencati a questo link. Il consiglio, una volta individuato il modello di interesse, è di effettuare una ricerca per verificare che altre colorazioni non vengano proposte a prezzi ancora più bassi.