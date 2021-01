Non importa quanto sia grande un canale Twitch, le emote sono una delle funzionalitá piú richieste sia per i creator che per gli abbonati. Ora, Twitch ha rilasciato per i suoi strumenti di gestione delle emote un nuovo aggiornamento necessario, raccogliendoli tutti in un unico posto. É stata rilasciata anche una nuova opzione di gestione drag-and-drop.

I nuovi strumenti possono essere trovati in una nuova sezione chiamata Viewer Rewards nella tua Creator Dashboard. Anche i drop ed i punti canale sono stati spostati in questa sezione, sebbene questi sottomenu rimarranno gli stessi per il momento. La scheda Emote includerà emote per abbonati, emote di livello bit e cheermote (per partner) in un unico posto.

Twitch aggiunge un nuovo strumento per i creator

La pagina Emote si aprirà direttamente in un’interfaccia di caricamento, consentendo ai creator di caricare le loro nuove emote senza perdere tempo con i menu secondari. Questa pagina ora mostrerà anche i caricamenti più recenti per evitare caricamenti duplicati.

Twitch ha anche aggiunto un’interfaccia drag-and-drop per gestire l’ordine delle emote senza dover eliminare tutto e ricominciare. In questo menu, i creator possono facilmente riorganizzare le emote per tutti i livelli, nonché eliminare le emote indesiderate.

Insieme ai nuovi strumenti che dovrebbero essere attivi per i creator ora, Twitch sta anche lavorando a una libreria di emote da implementare in futuro, in modo che i creator non debbano eliminare e ricaricare le emote ogni volta che ne aggiornano una.

Qualche settimana fa, come ricordete, l’emote PogChamp é stata rimossa dalla piattaforma dopo i problemi a Capitol City. L’emote è una delle più vecchie su Twitch ed è ampiamente utilizzata dagli spettatori per mostrare entusiasmo nelle chat in streaming. PogChamp, o “poggers”, è diventato sinonimo di cultura del gioco e piattaforme di streaming come Twitch grazie alla sua popolarità.