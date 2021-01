Entei farà presto un’apparizione per il bis in Pokemon Go. In concomitanza con l’evento Johto Celebration, il Pokémon leggendario del fuoco tornerà nei Raid a cinque stelle a partire dal 26 gennaio. Se stai cercando di aggiungere il leggendario alla tua collezione, ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a battere e catturare Entei prima che se ne vada di nuovo il gioco.

I consigli per catturare il leggendario Entei

Entei tornerà alle Battaglie Raid a cinque stelle a partire dalle 10:00 ora locale del 26 gennaio e sarà disponibile fino alla stessa ora del 31 gennaio, dandoti solo pochi giorni per prenderlo. Poiché i raid non seguono un programma prestabilito, queste battaglie possono verificarsi in qualsiasi momento della giornata, ma riceverai una notifica all’interno del gioco prima che inizi un raid in una palestra vicina.

Per partecipare a un Raid Entei, è necessario disporre di un Raid Pass (per partecipare di persona) o di un Raid Pass remoto (per partecipare da remoto). Entrambi possono essere acquistati tramite il negozio in-game di Pokemon Go. Puoi anche ricevere un Raid Pass gratuito facendo girare il disco fotografico in una palestra, ma puoi tenere solo uno di questi pass gratuiti alla volta.

Debolezze e contrasti di Entei

Entei è un Pokemon di tipo Fuoco puro, il che lo rende debole ai Pokemon Acqua, Roccia e Terra, quindi ti consigliamo di imballare la tua squadra con mostri di quei tipi quando lo sfidi. I Pokemon Rock in particolare saranno molto utili in quanto resistono agli attacchi di tipo Fuoco, aiutandoli a durare un po ‘più a lungo in battaglia. Puoi vedere alcuni ottimi consigli di seguito:

Acqua: Mega Blastoise, Gyarados, Feraligatr, Suicune, Swampert, Kyogre, Palkia

Roccia: Golem, Omastar, Tyranitar, Regirock, Rhyperior, Rampardos, Terrakion

Terreno: Groudon, Garchomp, Hippowdon, Krookodile, Golurk, Landorus

Tipi da evitare

Essendo di tipo Fuoco, Entei infligge danni super efficaci ai Pokemon Erba, Coleottero, Acciaio e Ghiaccio, quindi dovrai evitare di avere qualcuno di questi tipi nella tua squadra quando lo combatti, poiché verranno eliminati abbastanza velocemente.