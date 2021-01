In questi giorni sono molti gli utenti che hanno deciso di abbandonare definitivamente WhatsApp a causa dei rumors sui possibili pericoli in merito alla privacy. Pochi però sanno che, nonostante il profilo personale sia stato cancellato, i dati rimangono ancora proprietà dei server della Facebook Inc..

Chi cancella il suo profilo deve sapere che WhatsApp mantiene ancora i suoi dati

L’annuncio di WhatsApp in merito al nuovo aggiornamento sulla privacy ha destato molte preoccupazioni. Sono molte le notizie negative girate su internet in merito ai presunti pericoli legati alla privacy. Al contrario Facebook ha dichiarato che non ci saranno utilizzi inappropriati dei dati personali. Perciò l’azienda ha deciso di rimandarne la data dell’update e di spiegando le reali modifiche.

Comunque sono molti coloro che hanno già deciso di lasciare WhatsApp pensando di mettere al sicuro i propri dati personali. Tuttavia, nonostante la cancellazione del profilo, i dati rimangono ancora proprietà dei server dell’azienda. Tuttavia solo per i tempi tecnici necessari ad eliminare le informazioni collegate all’account.

Sono infatti 90 i giorni durante i quali WhatsApp può mantenere i dati personali dell’account di un suo utente. Inoltre gli sviluppatori specificano anche che, passato questo periodo, delle copie di queste informazioni potrebbero comunque rimanere memorizzate nell’archivio di backup. Questo è necessario quando bisogna ripristinare i dati degli utenti in caso di problemi tecnici.

Che fine fanno i dati personali dopo l’eliminazione

Sebbene ci vogliano tre mesi prima di una cancellazione definitiva, dopo che un utente ha deciso di eliminare il suo account su WhatsApp, non sarà più possibile accedervi.

Nel frattempo se qualche utente avesse un ripensamento, potrà comunque ricollegare a WhatsApp il proprio numero di telefono. Ciò nonostante non gli sarà possibile recuperare le vecchie informazioni. Quindi prima di eliminare definitivamente un account occorre tenere ben presente che né conversazioni e nemmeno i loro contenuti potranno più essere ripristinati.