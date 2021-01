C’è una certa preoccupazione per le onde elettromagnetiche emesse dagli smartphone. Il termine radiazioni viene spesso travisato in qualcosa di esclusivamente negativo. Chiaro il fatto che ogni dispositivo elettronico wireless debba utilizzare una radiofrequenza ma non è detto che questa sia pericolosa a prescindere. I telefoni, almeno per quello che ci viene detto dai numerosi studi, non rappresentano un rischio per la nostra salute. Nonostante tutti i modelli commercializzati si trovino all’interno del parametro SAR è bene scegliere i modelli innocui che a lungo termine non accendono un campanello d’allarme per il nostro star bene. Scopriamo quali sono da una lista ufficiale.

La lista degli smartphone con radiazioni irrisorie

Motorola Moto G7 – 0,45 W/kg Wiko View 2 – 0,43 W/kg Razer Phone – 0,42 W/kg Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) – 0,381 W/kg LG V30 – 0,375 W/kg ASUS ZenFone Max Pro (M2) – 0,347 W/kg Samsung Galaxy S8 – 0,32 W/kg Samsung Galaxy J4+ – 0,32 W/kg ZTE Blade V9 – 0,32 W/kg LG V40 ThinQ – 0,318 W/kg Samsung Galaxy J6+ – 0,31 W/kg ZTE Blade A610 – 0,31 W/kg Motorola Moto G5 Plus – 0,30 W/kg Motorola Moto Z – 0,30 W/kg Samsung Galaxy S9+ – 0,29 W/kg Wiko View 2 Go – 0,287 W/kg Essential PH-1 – 0,28 W/kg LG Q6/Q6+ – 0,28 W/kg HTC U11 Life – 0,28 W/kg Samsung Galaxy S8+ – 0,26 W/kg Galaxy S7 edge – 0,26 W/kg Samsung Galaxy A8 – 0,24 W/kg LG G7 – 0,24 W/kg LG G6 – 0,235 W/kg Nokia 6 – 0,207 W/kg Samsung Galaxy Note 8 – 0,173 w/kg ZTE Axon Elite – 0,17 W/kg

Questi sono senz’altro quelli che meno impattano sulla nostra salute. Ma lo stesso non possiamo certamente dire di questi altri modelli che si avvicinano molto al valore limite fissato dalle autorità.