L’Ucraina chiede lo status di patrimonio mondiale dell’UNESCO per il sito del peggior incidente nucleare del mondo. Nella spettrale città di Pripyat e nella sua più nota vicina Chernobyl, molti visitatori vagano tra gli edifici e le strade dove migliaia di persone furono evacuate più di tre decenni fa.

Tutte le news sulla richiesta Ucraina

“La zona di Chernobyl è già un punto di riferimento famoso in tutto il mondo”, ha detto all’AFP la guida Maksym Polivko durante un tour in una recente gelida giornata.

“Ma oggi questa zona non ha uno status ufficiale”, ha detto il 38enne della zona di esclusione dove la rigogliosa fauna selvatica sta conquistando i palazzi abbandonati dell’era sovietica, i negozi e gli edifici ufficiali. Ciò potrebbe cambiare con l’iniziativa del governo per includere l’area nella lista del patrimonio dell’UNESCO insieme a monumenti come il Taj Mahal dell’India o Stonehenge in Inghilterra.

I funzionari sperano che il riconoscimento dell’agenzia culturale delle Nazioni Unite aumenti il ​​sito come attrazione turistica e, a sua volta, rafforzi gli sforzi per preservare gli edifici vecchi nelle vicinanze. L’esplosione nel quarto reattore della centrale nucleare nell’aprile 1986 ha lasciato aree dell’Ucraina e della vicina Bielorussia gravemente contaminate e ha portato alla creazione di una zona di esclusione delle dimensioni del Lussemburgo.

Le autorità ucraine affermano che potrebbe non essere sicuro per gli esseri umani vivere nella zona di esclusione per altri 24.000 anni. Nel frattempo, è diventato un paradiso per la fauna selvatica con alci e cervi che vagano per le foreste vicine. Decine di villaggi e cittadine popolate da centinaia di migliaia di persone sono state abbandonate dopo il disastro, eppure più di 100 anziani vivono nella zona nonostante la minaccia di radiazioni.

A Pripyat, a chilometri di distanza dallo stabilimento di Chernobyl, le stanze di misteriosi blocchi residenziali sono ammucchiate con gli effetti personali degli ex residenti. Polivko ha affermato di sperare che lo stato aggiornato incoraggerebbe i funzionari ad agire in modo più “responsabile” per preservare le fatiscenti infrastrutture dell’era sovietica che circondano l’impianto.

“Tutti questi oggetti qui richiedono qualche riparazione”, ha detto.

È stato un sentimento ripreso dal ministro della Cultura ucraino Oleksandr Tkachenko, che ha descritto il recente afflusso di turisti da casa e dall’estero come una prova dell’importanza di Chernobyl “non solo per gli ucraini, ma per tutta l’umanità”. Un numero record di 124.000 turisti visitati lo scorso anno, inclusi 100.000 stranieri in seguito all’uscita della famosissima serie televisiva di Chernobyl nel 2019.

Tkachenko ha detto che l’ottenimento dello status di UNESCO potrebbe promuovere la zona di esclusione come “un luogo della memoria” che metterebbe in guardia contro un ripetuto disastro nucleare.

“L’area può e dovrebbe essere aperta ai visitatori, ma dovrebbe essere più di una semplice destinazione avventurosa per esploratori”, ha detto Tkachenko all’AFP. Il governo dovrebbe proporre oggetti specifici nella zona come sito del patrimonio prima di marzo, ma una decisione finale potrebbe arrivare entro il 2023.

Dopo l’esplosione nel 1986, gli altri tre reattori di Chernobyl hanno continuato a generare elettricità fino alla chiusura definitiva della stazione nel 2000. L’Ucraina celebrerà il 20 ° anniversario della chiusura il 15 dicembre. Tkachenko ha affermato che lo sforzo per garantire lo status dell’UNESCO era una nuova priorità dopo che i lavori su una gigantesca cupola protettiva sul quarto reattore sono stati completati nel 2016.

Con il sito ora sicuro per cento anni, ha detto che spera che lo status di patrimonio mondiale aumenti il ​​numero di visitatori a un milione all’anno.

È una cifra che richiederebbe una revisione delle infrastrutture locali e travolgere un chiosco di souvenir solitario sul sito che vende ninnoli come tazze e vestiti adornati con segni di ricaduta nucleare.

“Prima, tutti erano impegnati con la copertina”, ha detto Tkachenko riguardo ai tempi dell’iniziativa sul patrimonio.

“È giunto il momento di farlo.”