Netflix da record, oltre duecento milioni di abbonati in tutto il mondo

Ciò è avvenuto nonostante l’aumentare della concorrenza, con Disney+, HBO Max e Peacock in arrivo con il sostegno dei principali concorrenti dell’azienda, e Paramount+ pronta a guidare la carica nel 2021. I dirigenti stanno spingendo avanti, ma Netflix non teme la concorrenza e comunica che ha oltre 500 titoli in post produzione o pronti al lancio.

In particolare per gli investitori, la società, che ha raccolto miliardi di obbligazioni per finanziare il suo flusso di contenuti originali, ha affermato “riteniamo di non avere più bisogno di raccogliere finanziamenti esterni per le nostre operazioni quotidiane”. Tra tutti questi nuovi clienti e diversi aumenti dei prezzi, Netflix è ora “molto vicino ad essere sostenibile FCF positivo” e prevede di rimanere invariato per il 2021.