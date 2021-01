Le offerte del mese di Gennaio sono folli, il volantino Trony propone una lunghissima serie di prezzi e di sconti ugualmente interessanti, medianti i quali gli utenti si ritrovano a poter godere di prodotti di altissimo livello, senza essere costretti a versare cifre troppo elevate.

La limitazione più grande, almeno per quanto riguarda la sola campagna promozionale di Trony, consiste nell’impossibilità di accedervi pressoché ovunque sul territorio nazionale, è bene ricordare che si tratta di un volantino localizzato, ciò sta a significare che l’accesso risulterà essere riservato esclusivamente presso i negozi fisici (non online sul sito ufficiale) dislocati a Affi e nelle regioni Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige e Toscana. Il Tasso Zero è disponibile, sarà necessario spendere almeno 199 euro prima di poterlo effettivamente richiedere (non è escluso che possano rifiutarvi).

Trony: le occasioni continuano a stupire

Le occasioni messe sul piatto da Trony stupiscono per la loro incredibile varietà, a conti fatti sono sconti che partono dai migliori top di gamma brandizzati Samsung, come Galaxy S20+, in vendita a soli 699 euro, passando anche per Galaxy S20 Ultra 5G, proposto a 999 euro, per finire con l’economico Galaxy S20 FE commercializzato alla modica cifra di 569 euro.

Per coloro che invece sono alla ricerca di prodotti ancora più economici, ecco arrivare i vari Xiaomi Redmi Note 9 Pro, in vendita a 249 euro, passando anche per Motorola E7+, Galaxy A20e, Motorola E6 Play o similari.

