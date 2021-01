Vodafone: offerte del giovedì fino a 100 giga per gli ex utenti

Da diversi anni a questa parte Vodafone riesce a dominare il panorama della telefonia mobile e non solo in Italia. In tutta Europa infatti questo colosso è diventato una vera e propria istituzione grazie alla sua rete 4G che è la più estesa di tutte.

Da qualche tempo però qualcuno sarebbe stato in grado di portargli via degli utenti, e l’azienda in questione risponde al nome di Iliad. Il nuovo colosso che da tre anni opera in Italia avrebbe attirato gli utenti di Vodafone con le sue offerte a basso costo, le quali offrono anche moltissimi contenuti. Adesso però Vodafone vuole riprendersi il suo pubblico e lo fa con tre offerte.

Vodafone: le migliori offerte arrivano con lo scopo di recuperare parte del pubblico scappato via

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga