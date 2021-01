Al giorno d’oggi il conto corrente è senza dubbio uno dei beni più importanti a disposizione di ogni singolo cittadino, tramite esso infatti ogni persona può oltre che godere di tutte le possibilità offerte dal conto, come la semplice protezione del denaro dai classici furti d’appartamento, fino alla possibilità di accedere a numerose funzioni in campo finanziario, dall’effettuare pagamenti fino a richiedere finanziamenti.

L’importanza di questo bene è stata riconosciuta perfino dal Governo, il quale ha deliberato l’impossibilità della chiusura unilaterale del conto corrente proprio per tutelare i vari cittadini, importanza però, che a quanto pare non è conosciuta solo dallo Stato, ma anche da soggetti poco raccomandabili, i quali puntano ovviamente a non tanto al conto bensì a quello che c’è dentro, cercando di ingannare i proprietari.

SMS trappola

Ultimamente molti utenti stanno ricevendo questo SMS che avvisa di una limitazione all’accesso al conto corrente, invitando a procedere con lo sblocco cliccando sul link presente in basso, ebbene si tratta di una truffa bella (non troppo) e buona, infatti cliccando sul link, finireste con l’essere reindirizzati ad una falsa area clienti che non farebbe altro che rubarvi i dati del conto, con un esito che potete tranquillamente immaginare da soli.

Il consiglio che vi diamo è di diffidare da questo tipo di comunicazioni, dal momento che le banche non usano questi canali per comunicare, bensì vie certificate come la PEC o il contatto telefonico diretto, siate scettici, in casi come questi eliminate il messaggio e fate come se non fosse mai arrivato.