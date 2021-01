Samsung ha preso le luci dei riflettori recentemente grazie alla presentazione della sua nuova gamma top, parliamo infatti di Galaxy S21, il quale è ovviamente arrivato in varie versioni, simili ma diverse, soprattutto per quanto concerne il comparto fotografico, il quale ovviamente nel modello di punta S21 Ultra si mostra al suo massimo splendore offrendo un sensore da 108 megapixels che a detta degli analisti, è unico nel suo genere.

ISOCELL HM3

Samsung ci ha sempre abituati a sensori di altissimo calibro a bordo dei suoi device top di gamma e questo ISOCELL HM3 ribadisce il concetto, esso infatti integra al proprio interno una nuova tecnologia chiamata Super PD Plus, la quale permette di aumentare di oltre il 50% la capacità del sensore di mantenere a fuoco un soggetto, particolarmente utile dunque in situazioni di scarsa luminosità o di soggetti in rapido movimento, che quindi ora saranno decisamente più nitidi.

Grossi passi avanti anche dal punto di vista delle foto al buio, il sensore infatti, grazie alla tecnologia Smart ISO Pro, sfrutta l’HDR per acquisire foto a diversi ISO, da unire in seguito in un unico scatto che permette l’eliminazione del fastidioso rumore video tipico degli scatti al buio e di ottenere un’illuminazione perfetta ad ogni piano.

In ultima istanza abbiamo un altro dettaglio, HM3 è costruito con un particolare layout dei pixel sul sensore, i quali permettono di effettuare il pixel binning di 9 pixel, in questo modo il sensore si comporta in maniera del tutto simile a uno da 12MP con pixel molto grandi da 2,4μm (contro i 0,8μm di base) garantendo una sensibilità alla luce migliore, maggiore superficie corrisponde ad una più ampia area da colpire per i fotoni.