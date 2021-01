Postepay: la truffa phishing turba gli utenti, così gli svuota il conto

Ogni volta che si discute della sicurezza delle carte di credito in generale, si finisce col parlare delle solite truffe. Queste spesso e volentieri vanno ad abbattersi sui soliti supporti elettronici diffusi dalle banche, tra i quali figura anche la celebre Postepay.

Ora come ora infatti c’è da dire che sono tanti gli utenti in pensiero quando ricevono un messaggio particolare, soprattutto quando possiedono la carta gialla di Poste Italiane. Le problematiche derivanti dalle truffe però possono capitare a qualsiasi tipologia di carta, anche se la Postepay è la più diffusa. Proprio per tale motivo i truffatori continuano ad utilizzare il suo nome nei messaggi, i quali risultano sempre più ricorrenti come durante l’ultima settimana. Un nuovo tentativo di phishing sarebbe in atto.

Postepay: ecco com’è scritto il messaggio che sta mandando gli utenti in fibrillazione

Gentile Cliente,

Ti comunichiamo la modifica delle Condizioni Generali del Servizio di Identità Digitale “PosteID abilitato a SPID” nella nuova versione.

Cosa cambia per te?

Il servizio base, cosi come descritto nelle Condizioni Generali del Servizio, è gratuito per le persone fisiche. Non ci sono modifiche per quanto riguarda le funzionalità e l’utilizzo dell’Identità Digitale.

cosi come descritto nelle Condizioni Generali del Servizio, Non ci sono modifiche per quanto riguarda le funzionalità e l’utilizzo dell’Identità Digitale. Eventuali future modifiche alle Condizione Generali del Servizio saranno rese note ai Titolari, con congruo anticipo, tramite apposita informativa sul Sito o in Bacheca o con ulteriori canali o modalità che Poste ritenesse di adottare.

RICORDA CHE,

Non puoi più utilizzare la tua carta PostePay se non accetterai le modifiche contrattuali. Inoltre abbiamo bisogno della tua collaborazione, dovrai aggiornare le informazioni del tuo profilo online entro 48 dalla ricezione di questa comunicazione.

PROCEDI CON L’AGGIORNAMENTO