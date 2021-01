NETFLIX: la rinascita con Sandman, The Witcher 2, Stranger Things 4, Lupin

Avete Netflix sul vostro dispositivo? Allora questo articolo fa per voi! Qualora però apparteneste a quella parte della popolazione che non ha ancora avuto modo di abbonarsi, ma vorrebbe farlo, vi forniamo subito tutte le info necessarie all’acquisto.

Abbonamento Dispositivi Qualità streaming Costo Febbraio 2021 Base 1 Base 7,99 euro al mese Standard 2 Full HD 11,99 euro al mese Premium fino a 4 Ultra HD 15,99 euro al mese

Ora che siete a conoscenza dei costi, vi sveliamo le serie tv che giungeranno con questo nuovo anno. Il 2021 vedrà l’arrivo di alcuni capolavori attesissimi come Sandman, The Witcher 2, Stranger Things 4, Lupin. Ecco tutte le novità in merito.

Netflix: alla scoperta della verità

Sandman: questa nuova serie, che si ispira alle opere di Neil Gaiman, è in arrivo per la fine del 2021. Nella nuova stagione si vedranno le vicende di Morfeo/Sogno, il protagonista del racconto, ambientate ai giorni nostri. Ciò che al momento sappiamo, è che la serie di Netflix si dividerà in 11 episodi.

The Witcher 2: già amata da tutti, la serie tornerà con una nuova stagione. Ovviamente per via dei ritardi dovuti al Covid-19 non si vede ancora una data di uscita ufficiale, ma possiamo dirvi che questo nuovo ciclo di 8 episodi, riprenderà le avventure di Geralt di Rivia (Henry Cavill) nel mondo fantastico del Continente laddove erano rimaste. Anche in tal caso dobbiamo attendere fino alla primavera di quest’anno minimo.

Stranger Things 4: l’altra buona notizia del 2021 è che Undici (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Lucas (Caleb McLaughlin) e i loro amici torneranno su Netflix con dei nuovi episodi. Per questa quarta stagione vedremo inoltre l’entrata di Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joe Q. Bretz, Robert Englund, Sherman Augustus, Nikola Djuricko e Tom Wlaschiha. Purtroppo il tutto accadrà non prima della seconda metà del 2021.

Lupin: l’8 gennaio 2021 invece è arrivata sulla piattaforma la serie ispirata al famoso Lupin. Una rivisitazione super intrigante e adatta ai più nostalgici!