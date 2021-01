Le tariffe di Vodafone sono molto vantaggiose anche in questi primi giorni dell’anno ed in questa prima parte di Gennaio. Il provider inglese strizza ancora l’occhio a vecchi clienti ed agli utenti attualmente con altri operatori. Il gruppo commerciale propone a tutti i possibili abbonati due tariffe low cost: la Special Giga 50 e la Special Giga 100. Queste ricaricabile sono dedicate esclusivamente a chi effettua la portabilità del numero da altro gestore.

Vodafone, offerte sino a 100 Giga: le proposte per Gennaio

La principale ricaricabile di Vodafone, ad oggi, è la Special 100 Giga. I clienti che optano per questa tariffa avranno chiamate senza limiti verso tutte i numeri nazionali, SMS senza limiti ed anche 100 Giga da utilizzare per internet. Il costo previsto per il rinnovo sarà di soli 9,99 euro con rinnovo a trenta giorni.

In alternativa alla vantaggiosa Special 100 Giga, i nuovi clienti di Vodafone potranno anche optare per la Special 50 Giga. In questa circostanza le soglie di consumo propongono sempre consumi senza limiti per telefonate ed SMS, cui si aggiungono 50 Giga per navigare in internet sotto rete 4G. il prezzo per il rinnovo è di 7,99 euro al mese.

Per attivare queste promozioni di Vodafone sarà necessario aggiungere ai prezzi mensili una quota una tantum di 10 euro per l’attivazione ed il rilascio della SIM. Ricordiamo che queste tariffe devono essere attivate solo negli store ufficiali previa operazione di portabilità. Solo gli abbonati attuali di Iliad avranno la facoltà di accedere a queste due tariffe anche attraverso le pagine del sito internet ufficiale di Vodafone.