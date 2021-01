Le offerte Trony non hanno mai davvero fine, anche in questi primi giorni del nuovo anno, infatti, l’azienda è riuscita a sfornare una campagna promozionale in grado di nascondere al proprio interno una miriade di prezzi bassi e di sconti veramente molto interessanti.

Il risparmio è possibile su ogni singolo acquisto effettuato, a patto che, almeno per quanto ne concerne il volantino corrente, l’utente decida effettivamente di recarsi personalmente in negozio, ed in particolare presso uno dei punti vendita dislocati nella regione Calabria. Al momento non è possibile fruire della stessa identica promozione altrove o sul sito ufficiale. Le scorte, indipendentemente da questo, non dovrebbero rappresentare un problema.

Trony: gli sconti che tutti si aspettavano

I prezzi applicati da Trony all’interno del proprio volantino sono assolutamente da primato, e promettono un risparmio quasi senza precedenti, anche per quanto riguarda la fascia alta del mercato nazionale. I clienti potranno difatti affidarsi all’acquisto di Oppo Reno 4 Pro, pagandolo solamente 699 euro, per virare poi sull’Apple iPhone XR, attualmente disponibile alla modica cifra di 599 euro.

Le occasioni ad ogni modo non mancano, sempre scorrendo le soluzioni previste dal volantino Trony, sarà possibile affidarsi a Xiaomi Redmi Note 9 Pro, LG K22, Huawei P40 Lite, Oppo A73, Samsung Galaxy A20s o Oppo Reno 4Z, tutti acquistabili con un esborso finale che non supera i 300/400 euro.

Il volantino può essere sfogliato nel dettaglio direttamente qui sotto, inserito come galleria fotografica.