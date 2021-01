Niantic sta riportando un altro Pokemon mitico su Pokemon Go questa settimana. Genesect, il mitico tipo Bug / Acciaio di Pokemon Black and White, tornerà nei Raid a cinque stelle a partire dal 5 gennaio e questa volta sarà equipaggiato con Burn Drive, rendendo questa la tua prima occasione per catturare questa forma in Pokemon Go.

Se stai cercando di aggiungere i Pokemon mitici alla tua collezione, abbiamo raccolto alcuni suggerimenti su come battere e catturare Genesect di seguito.

Quando apparirà Genesect, debolezze e contrasti

Genesect farà la sua apparizione in Raid a cinque stelle dal 5 al 12 gennaio. Questo segna solo la seconda volta che i Pokémon mitici saranno disponibili nei Raid standard; in precedenza, l’unico modo per incontrarlo (se ti sei perso il suo evento della storia di ricerca speciale) era nei Raid EX, che richiedono un invito per partecipare. Proprio come Scizor, Genesect è un Pokémon Bug / Steel.

Questa digitazione aiuta a mitigare molte delle debolezze tipiche dei tipi Bug e Steel, ma rende anche i Pokemon mitici estremamente vulnerabili ai tipi Fire , quindi ti consigliamo di portarne molti con te quando sfidi Genesect. I leggendari di tipo Fuoco come Reshiram , Entei e Moltres saranno particolarmente efficaci se li hai, ma saranno utili anche altri Pokemon di fuoco come Chandelure , Darmanitan e Charizard.

Pokemon da evitare

Sebbene i Pokemon Psichici siano normalmente piuttosto potenti, sono in svantaggio contro Genesect. Non solo subiscono danni super efficaci dalle mosse di tipo Bug di Genesect, ma i loro attacchi di tipo Psico non sono molto efficaci contro i Pokemon mitici grazie al suo typing Acciaio. I Fairy Pokemon subiscono anche danni super efficaci dalle mosse Steel, rendendoli un altro tipo da evitare quando si sfidano Genesect.