Il 2021 inizia nel migliore dei modi solo per alcuni fortunati utenti, il canone Rai potrà essere scontato del 100%, nel momento in cui si rientrerà entro determinate limitazioni, e sopratutto si presenterà corretta domanda di esenzione dal pagamento della tassa.

La suddetta viene addebitata automaticamente nelle bollette dell’energia elettrica, sull’ipotesi che ogni famiglia che attiva una fornitura disponga di un televisore nella propria abitazione. Il costo è di circa 90 euro l’anno, e viene addebitato in 10 rate mensili di 9 euro. In caso contrario, ovvero se non possedete una TV, allora potete richiedere l’esenzione, scaricando il modulo dal sito dell’Agenzia delle Entrate, e presentandolo per via telematica.

In questo modo potrete non pagare la tassa, ma non fate i furbetti, se dichiarato il falso commetterete un reato penale e rischiate anche una pena detentiva, non solo una sanzione.

Canone Rai: gli altri che hanno diritto all’esenzione

Al netto della suddetta categoria di utenti, i più richiesti sono gli over 75, è infatti risaputo che coloro che hanno compiuto almeno 75 anni di età possono a loro volta richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai, sebbene siano presenti importanti limitazioni.

Non tutti infatti vi possono accedere in tranquillità, poiché sarà strettamente necessario avere un reddito famigliare inferiore agli 8000 euro, e sopratutto non avere nello stesso Stato di Famiglia altre persone con un reddito personale (che non siano collaboratori domestici).

Se rispettati tutti i requisiti, sarà necessario presentare domanda di esenzione entro il 31 gennaio 2021, per evitarsi il pagamento dell’intera annualità, in caso contrario verranno addebitati i primi 6 mesi.