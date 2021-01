Il nuovo anno inizia nel migliore dei modi per l’accoppiata Coop e Ipercoop, in questi primi giorni, infatti, sarà possibile approfittare di alcuni dei migliori prezzi in circolazione, tutto senza doversi minimamente muovere dal divano di casa propria, garantendosi così un risparmio quasi senza precedenti.

Il volantino discusso direttamente nell’articolo, risulta essere attivo nel periodo corrente solo ed esclusivamente sul sito ufficiale aziendale, ciò sta a significare che dovrete recarvi sull’e-commerce di Coop e Ipercoop, potendo inoltre richiedere la spedizione gratuita direttamente presso il vostro domicilio, ma solo nel momento in cui spenderete almeno più di 19 euro. Per il resto, tutti i prodotti vengono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente sbrandizzata.

Coop e Ipercoop: il nuovo volantino non ammette rivali

Il volantino Coop e Ipercoop non ammette rivali sul territorio italiano, a partire proprio dagli smartphone appartenenti alla fascia alta del mercato, quali sono LG Wing, proposto alla modica cifra di 1190 euro, nonché l’ottimo Samsung Galaxy S20+, in vendita anch’esso a 799 euro, un prezzo più che abbordabile se confrontato con la qualità generale del prodotto stesso.

Scendendo nella richiesta finale, si incrociano altre ottime occasioni da non lasciarsi sfuggire, come ad esempio Xiaomi Mi 10T, proposto a 299 euro, per finire anche con Huawei P30 New Edition, Huawei P Smart 2021 o l’Apple iPhone SE a 489 euro.

