Gli asteroidi fanno paura. Anche se ad oggi non hanno causato danni catastrofici, l’idea che uno impatti con il Pianeta Terra non fa piacere a nessuno. Solo qualche giorno fa ne è caduto proprio uno di circa sette metri in Cina.

Asteroidi cosa sono e perché fanno così tanta paura

Gli asteroidi sono corpi celesti che orbitano intorno al Sole. Possono essere grandi da alcune centinaia di metri fino a svariati chilometri. Infatti su quelli più grandi si potrebbe tranquillamente passeggiare. In passato alcuni di questi enormi asteroidi impattarono contro la Terra. Peraltro catastrofi così apocalittiche succedono raramente. Un alleato è Giove che attira a se molti asteroidi grazie alla forza di attrazione gravitazionale.

Sebbene i rischi di un impatto con il nostro Pianeta siano al dir poco lontani, gli asteroidi fanno paura a molti. Questo perché sono molte le narrazioni su libri e film che vedono la Terra protagonista di scenari da fine del mondo. Il rischio è sempre quello di confondere realtà e fantasia.

Tutti ricorderanno il colossal del 1998 “Armageddon – Giudizio finale“. In questo film Bruce Willis era alle prese con un asteroide che stava per colpire la Terra. Nello stesso anno ha visto la luce nei cinema anche “Deep Impact“. Un ragazzino di quattordici anni, grazie al suo amore per l’astronomia, scoprì che tra gli asteroidi nel cielo ce n’era uno in rotta di collisione con la Terra.

Chi invece ama le commedie ricorderà sicuramente “Cercasi amore per la fine del mondo“. In questo film del 2012 una moglie, durante un viaggio in auto, abbandona il proprio marito. Il motivo della fuga non era un tradimento, ma l’allerta radio di un asteroide che stava per colpire la terra.

Uno corpo di circa sette metri cade in una regione della Cina

Ecco la notizia: il 22 dicembre un piccolo asteroide di circa sette metri è caduto sulla Terra. La zona di impatto si trova nella sperduta regione montuosa di Qinghai della Cina centro-meridionale. Secondo i dati satellitari che ha diffuso il Cneos, questo frammento è arrivato ad una velocità di circa 13,6 km/s esplodendo a circa 35 km dal suolo. L’entità dell’esplosione è equivalente circa al 60% di quella avvenuta a Hiroshima.

Nonostante l’entità dell’esplosione, le sue dimensioni, lo fanno rientrare tra gli asteroidi più piccoli. Infatti può essere paragonato a quello che cadde nel mare di Bering il 18 dicembre del 2018 grande circa dieci metri.

In sostanza nulla di allarmante la caduta di questo corpo celeste in Cina. Al contrario i suoi detriti saranno molto utili agli scienziati per continuare a studiare gli asteroidi e a prevenirne i tanto spaventosi impatti con il Pianeta Terra.