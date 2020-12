Xiaomi ha finalmente alzato il velo sul suo nuovo top di gamma, il tanto atteso Xiaomi Mi 11. Dopo mesi di rumor e indiscrezioni, l’azienda cinese ha dato il via alla stagione degli smartphone 2021.

Il colosso cinese ha infatti mostrato solamente qualche ora fa il primo dispositivo ad essere equipaggiato con il recentissimo SoC Qualcomm Snapdragon 888 il quale, unito al modem Snapdragon X60, rappresenterà il cuore di tutti i principali top di gamma dei prossimi mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Mi 11 è il primo smartphone a montare Snapdragon 888

La presentazione di Mi 11 riguarda, al momento, solo il mercato cinese, tuttavia sappiamo bene quanto siano importanti i mercati occidentali per Xiaomi, motivo per cui l’annuncio ci anticipa ciò che potremmo presto provare con mano anche alle nostre latitudini. Il design è quello che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime settimane grazie ai continui leak, come il vetro Gorilla Glass Victus e di una particolare finitura in pelle per una delle varianti di Mi 11.

Sotto la scocca troviamo, oltre al già citato Snapdragon 888, 8/12GB di memoria RAM LPDDR5 ad alta velocità. Lo schermo è invece un’unità AMOLED realizzata da Samsung, da 6,81″ definita Quad Curve per via della quadrupla curvatura che la caratterizza. Il comparto fotografico vede un modulo principale da 108 MegaPixel e possibilità di registrare video in 8K. Ad affiancarla troviamo un sensore da 13 MegaPixel con ottica ultrawide da 123° e apertura f/2,4 e una terza fotocamera da 5 MegaPixel telephoto macro. Il sensore anteriore è da 20 MegaPixel e si trova all’interno del foro che troviamo nel display.

Non mancano anche le casse stereo, una batteria da 4.600 mAh con supporto alla ricarica rapida da 55W (via cavo) e da 50W (wireless), oltre a quella inversa da 10W. Per quanto riguarda la ricarica, Xiaomi Mi 11 verrà offerto senza un caricatore in confezione, come precedentemente annunciato. Il costo di Mi 11 nel mercato cinese è pari a 3999 Yuan per la variante base 8/128GB, i quali corrispondono a circa 501 euro al cambio attuale. Si passa poi a 4299 Yuan per il taglio 8/256GB e 4699 Yuan per il modello da 12/256GB, rispettivamente pari a 538 e 588 euro al cambio.