Telegram sta rilasciando un nuovo aggiornamento mentre l’anno volge al termine. L’update della nota piattaforma aggiunge nuove funzionalità che si aggiungono alla lista già ricca di opzioni. L’aggiunta più interessante è la chat vocale. Ciò consente agli utenti in una chat di gruppo di partecipare ad una chiamata tramite conferenza sempre attiva.

Gli utenti potranno partecipare ed abbandonare la chat quando vorranno. Una volta attivate (da un amministratore), le chat di gruppo avranno una barra speciale in alto che mostra quanti membri sono attualmente coinvolti nella chat vocale. Gli utenti Android possono migliorare questa esperienza abilitando un widget.

Telegram: il nuovo aggiornamento è ricco di funzionalità

In dettaglio, la funzione può supportare fino a “poche migliaia di partecipanti”. Le chat vocali saranno disponibili anche su iOS, Windows e macOS. Sul desktop, sarai in grado di assegnare un tasto push-to-talk per inviare messaggi anche quando Telegram non è aperto.

Il nuovo aggiornamento apporta anche alcuni altri miglioramenti. Qualcosa che noterai immediatamente sono le nuove animazioni che troverai nell’app Android. Inoltre, sembra che ora puoi finalmente spostare i tuoi dati dalla memoria interna del tuo dispositivo ad una scheda SD.

Gli strumenti di editing multimediale di Telegram su Android e iOS ora sono alla pari. Puoi aggiungere effetti, disegni o adesivi a una foto già inviata su Android, mentre gli utenti Apple hanno la possibilità di modificare e inviare rapidamente le foto. Infine, l’aggiornamento porta più emoji animati e mostrerà anche i contorni degli adesivi prima che vengano caricati, rendendo un po ‘più veloce la selezione.

Puoi scaricare l’ultimo aggiornamento direttamente dal Google Play Store e nell’App Store di Apple.