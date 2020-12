Il produttore cinese Xiaomi presenta da sempre numerosi smartphone ma molto spesso porta questi ultimi presso altri mercati sotto un altro nome re-brandizzato. Stando alle ultime indiscrezioni, sarà anche questo il caso del prossimo Xiaomi Mi 10i 5G, uno device medio di gamma in arrivo a breve per il mercato indiano.

A quanto pare Xiaomi è pronta a portare per il mercato indiano un nuovo smartphone il prossimo 5 gennaio 2021. Tuttavia, come già accennato, si tratterà nuovamente di una versione re-branded di un altro dispositivo presentato dall’azienda in Cina qualche settimana fa. Il device in questione, questa volta, è il Redmi Note 9 Pro 5G.

A perfect start to the new year. #ThePerfect10

Guess what's coming and 1⃣0⃣ lucky winners stand a chance to win #Mi goodies perfect for all you enthusiasts. A hint is in the video.

Leave your responses with #ThePerfect10.

05.01.21

Stay Tuned. Spread The Word. pic.twitter.com/PnD4xmZWt7

— Mi India #Mi10TSeries5G (@XiaomiIndia) December 22, 2020