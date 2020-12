Vodafone: in arrivo per Natale promozioni super convenienti

Iliad non ha nulla da invidiare alle altre compagnie telefoniche, vista la sua notorietà per via della fiducia che essa ha ottenuto e continua ad ottenere dai suoi utenti. La motivazione è semplice: questa non ha mai mutato le sue tariffe nel corso del tempo. Lo stesso non si può dire degli altri operatori, i quali però si impegnano ogni giorno a lanciare promozioni innovative e convenienti. Vodafone è una di queste e per il mese natalizio ha proposto una tariffa che non ha precedenti.

Vodafone: le 3 offerte dedicate agli ex utenti che raggiungono i 100 giga

Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

” Special Minuti 50 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

70 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Per coloro che provengono da Kena, Luca e BT Enia Mobile;

Costo di attivazione: 12,10 euro una tantum

Quali saranno i nuovi costi per l’anno che verrà? Noi speriamo in un ulteriore progresso e delle tariffe ancor più convenienti.