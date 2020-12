CoopVoce, l’operatore virtuale Full MVNO su rete TIM, attiverà gratuitamente a tutti i suoi clienti la nuova promo GigAuguri, con 25 Giga in regalo da sfruttare durante le festività natalizie.

La promozione GigAuguri in risposta alla ministra Paola Pisano

Alla richiesta avanzata nei giorni scorsi dalla Ministra Paola Pisano, che aveva fatto un appello pubblico agli operatori italiani per offrire traffico dati gratuito a Natale, CoopVoce risponde presente. È alta la necessità di consentire a tutti i cittadini di restare in contatto con i familiari tramite videochiamate, permettendo di rispettare le disposizioni del Governo per limitare i contagi da Coronavirus

Per fare ciò, CoopVoce metterà quindi a disposizione la promo gratuita denominata GigAuguri, che consentirà di ottenere un bundle aggiuntivo di 25 Giga di traffico dati nazionale in regalo, validi dal 24 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021, quando si disattiverà in automatico. Saranno attivati gratuitamente e automaticamente i 25 Giga in omaggio su tutte le linee CoopVoce attivate fino al 23 dicembre 2020.

Per motivi tecnici la promo GigAuguri non sarà compatibile con GigaScuola e con tutte le promozioni che prevedono la tariffazione delle connessioni internet a tempo, per cui su queste linee non potranno essere attivati i 25 Giga omaggio. Durante le festività natalizie, i 25 Giga avranno priorità di consumo rispetto al traffico dati eventualmente incluso con le altre offerte e promo attive sulla propria linea.

L’eventuale traffico incluso non consumato nel periodo di validità della promo andrà perso. Il traffico dati tornerà ad essere scalato dalle altre eventuali offerte attive o secondo la propria tariffa base, in caso di esaurimento del traffico dati gratuito di GigAuguri, o comunque alla scadenza della validità della promo.

L’attivazione di GigAuguri non riabiliterà la navigazione dati in caso di blocco o di riduzione della velocità del traffico Internet mobile. Sarà necessario procedere al rinnovo o alla disattivazione dell’offerta esaurita o sospesa, per usufruire dei 25 Giga.

CoopVoce, come riportato anche dai documenti di trasparenza tariffaria, consente attualmente di raggiungere con le sue offerte una velocità massima in 4G su rete TIM fino a 100 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload.