Nel 2021 WhatsApp potrebbe essere eliminata da una serie di smartphone. Molte indiscrezioni, in tal senso, stanno rimbalzando in rete in queste ultime settimane sul destino della chat di messaggistica istantanea per i mesi a venire. La compatibilità del servizio d’altronde è scomparsa per alcuni dispositivi anche nel corso di questo 2020.

WhatsApp, la compatibilità mancata della chat per gli smartphone nel 2021

Sembra essere sempre più chiara la strategia degli sviluppatori di WhatsApp. Il team che si occupa della chat sta concentrando le sue risorse ed anche i suoi principali upgrade per gli smartphone di ultima generazione e per i cellulari ancora oggi più popolari verso il pubblico. Nel 2020, la compatibilità di WhatsApp è stata eliminata per una lunga serie di dispositivi.

L’esempio maggiore è quello per gli Windows Phone. Considerata l’oramai scarsa popolarità del sistema operativo di casa Microsoft, la piattaforma di messaggistica dallo scorso mese di Gennaio non è più operativa su Windows Phone.

Oltre a questo caso rilevante, ci sono novità anche per gli iPhone e per gli smartphone Android. Ad esempio, per quanto concerne gli smartphone Android, la chat non sarà più presente su device con versioni dell’OS inferiori alla 2.3.7. Su iPhone, invece, il servizio è stato eliminato per versioni da iPhone 6 a inferiori.

Le sorprese del 2021 non dovrebbero essere molte. I rumors, ad oggi, parlano di una mancata compatibilità di WhatsApp su iPhone 6S o anche su iPhone 7. Un aggiornamento ci sarà anche per gli smartphone Android, dove la chat non dovrebbe più essere operativa su versioni inferiori alla 3.0.