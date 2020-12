Alcune serie TV presenti nel catalogo Netflix, sono in attesa di nuove stagioni. In particolare The Witcher, Lucifer e Stranger Things sono tutte in attesa. Vediamo quindi quando sono previsti i nuovi episodi per ciascuno degli show.

The Witcher, Lucifer e Stranger Things, a quando I nuovi episodi?

The Witcher ha visto la sua prima stagione andare in onda alla fine del 2019. La seconda che è stata già confermata, ha ripreso da poco la collezione, che si era bloccata a causa dell’emergenza sanitaria. È direttamente ispirata all’omonimo videogioco in cui il protagonista è uno stregone di nome Geralt. Ha avuto molto successo e i fan attendono con ansia i prossimi episodi. Attualmente però, è impossibile stabilire quando verrà pubblicata sulla piattaforma. Per The Witcher 2 dovremo aspettare ancora un po’.

Parliamo di Lucifer. Questa tormentatissima serie aveva subito una chiusura improvvisa alla fine della terza stagione. Era stato infatti deciso di non pubblicare nemmeno la quarta. A sorpresa di tutti però, una campagna partita proprio dai fan è diventata virale sul web, dal nome #SaveLucifer, è bastata per fare marcia indietro su questa decisione, pubblicando non solo la quarta serie, ma girandone addirittura una quinta e programmandone una sesta. La stagione 5 è attualmente su Netflix e la sesta è stata effettivamente confermata, quindi avremo ancora la possibilità di vedere nuove puntate.

Concludiamo con Strangers Things. La serie aveva iniziato le riprese della quarta stagione poco prima dell’inizio del lockdown. Per ragioni di sicurezza relative al Covid, non sappiamo ancora quando le sue riprese gli cominceranno ma si vociferava che sarebbe accaduto presto. Tuttavia, ci sono ancora pochissime notizie e pertanto l’uscita della serie è rinviata a data da destinarsi.