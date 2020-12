Da qualche giorno a questa parte, in Animal Crossing: New Horizons è possibile raccogliere nuovi materiali e costruire schemi fai-da-te a tema festivo per preparare la nostra isola all’arrivo del Natale prima, e del Capodanno poi. Ricevere gli schemi fai-da-te per addobbare la nostra isola con renne, alberi di Natale, pacchettini e ornamenti vari, tuttavia, non è poi così semplice ed immediato.

Gli schemi, infatti, possono essere trovati all’interno dei palloncini che volano, e non è assolutamente garantito che in qualsiasi pacchetto si trovi uno schema fai-da-te festivo.

Animal Crossing: New Horizons, ecco come sbloccare gli oggetti natalizi!

Per realizzare gli schemi fai-da-te abbiamo bisogno di ornamenti natalizi. A partire dal 15 dicembre in entrambi gli emisferi, gli alberi di cedro sono stati addobbati con delle bellissime luci natalizie, che hanno trasformato completamente l’aspetto della nostra isola, rendendola ancora più festosa. Dagli alberi di cedro decorati sarà possibile far cadere gli ornamenti da utilizzare per realizzare gli schemi fai-da-te.

Quando scuoti gli alberi di cedro decorati, questi lasceranno cadere gli ornamenti natalizi. Questi sono di tre diversi tipi: ornamenti rossi, ornamenti blu e ornamenti gialli. Questi ultimi sono leggermente più rari e difficili da trovare rispetto a quelli rossi e blu.

Come abbiamo già anticipato, sarà possibile sbloccare gli schemi fai-da-te facendo scoppiare i palloncini-regalo volanti.

Ci sono 14 diversi oggetti a tema festivo disponibili da creare usando gli ornamenti in Animal Crossing: New Horizons. Di seguito è riportato l’elenco di tutti gli oggetti fai da te festivi, compresi i materiali richiesti: