Salvo proroghe, dal 14 al 17 dicembre 2020, alcuni ex clienti di Vodafone, stanno ricevendo un SMS informativo per attivare l’offerta ricaricabile winback Vodafone Special Giga a 7,99 euro mensili. La suddetta offerta ha in serbo per gli utenti minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa, 1000 sms verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa, 70 Giga di traffico internet mobile in 2G, 3G e 4G, Digital Service, servizio di reperibilità Chiamami & Recall detariffato e l’ascolto della segreteria telefonica detariffato.

Ecco di seguito l’SMS che viene inviato agli ex clienti:

“Torna in Vodafone! Solo per te 70 Giga, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti a 7,99 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione 1 cent! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o voda.it/web7. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web7 entro […].”

Vodafone: la nuova offerta è estremamente vantaggiosa

Come scritto nel messaggio, l’offerta Vodafone Special Giga potrà essere attivata dagli ex clienti Vodafone, selezionati sia online che nei negozi. Tutto questo, però, fino al 17 dicembre, a meno di proroghe o nuovi SMS.

Nel caso in cui si sceglierà l’offerta winback online, dovrete inserire il vostro numero di telefono nella pagina dedicata del sito Vodafone, usando il link inserito nell’SMS. Riceverete il codice temporaneo a 6 cifre e procederete all’acquisto. Inoltre, potrete pagare con il pagamento direttamente online con carta di credito o IBAN.

Vodafone Special Giga è attivabile, in alcuni canali di vendita, per tutti i nuovi clienti che attivano una SIM ricaricabile con la richiesta di portabilità del numero, nel caso in cui si provenga da iliad, FastWeb e da alcuni operatori virtuali (tranne Kena Mobile, ho. Mobile, Lyca Mobile e Tiscali Mobile).