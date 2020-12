Desiderate disporre di una connessione WiFi senza limiti nel vostro comune, a cui potervi collegare in qualsiasi momento e senza particolari procedure? Magari vi serve per lavorare, per ragioni di studio, o semplicemente per avere una rete internet per chattare e connettervi ai social anche fuori casa?

Il MiSE ha la soluzione per tutti, grazie al progetto Piazza WiFi Italia che sta portando l’accesso al web in tutti i comuni del nostro stivale. Nato da una situazione di necessità, che ha visto molti paesini di diverse regioni del Centro Italia sprovvisti di un collegamento ad internet a causa del sisma che li ha colpiti nell’estate del 2016, il piano è andato espandendosi sempre più a partire dai comuni di più piccole dimensioni.

Una rete che collegherà tutto il Paese e ci proietterà nel futuro della connettività, di pari passo alle altre iniziative in corso per essere pronti alle nuove sfide digitali.

Il MiSE porta il WiFi ovunque: ecco come accedere

Sono già 3246 ad aver aderito, tra comuni e ospedali, al piano del Ministero dello Sviluppo Economico. Il progetto porta la firma dell’allora Ministro, Luigi Di Maio, che ha dato il proprio benestare all’idea e alla sua attuazione nel gennaio del 2019.

A gestire la costruzione dell’infrastruttura, con l’installazione degli hotspot, e la connessione alla rete ci penserà Infratel Italia, società in-house del MiSE.

Connettersi ad uno degli oltre 5.000 hotspot attivi è molto semplice: bisogna registrarsi attraverso l’app ufficiale WiFi.Italia.it, disponibile sui principali store digitali, e una volta effettuata l’autenticazione nei pressi dell’hotspot (per la mappa di ciascun hotspot aderente all’iniziativa visitare il sito ufficiale Piazza WiFi Italia), si potrà navigare liberamente con il proprio dispositivo.