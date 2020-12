Si prevede che Epic introdurrà presto Winterfest 2020, la sua ultima versione dell’evento che rilascia ogni inverno. L’azienda non ha ufficialmente svelato il restyling di quest’anno, ma come ci si aspetterebbe, abbiamo visto emergere alcune perdite. Una di queste rivela un grande cambiamento unico nel modo in cui funzionerà l’ambiente.

I data miner di Fortnite trascorrono molto tempo a selezionare i file del gioco alla ricerca di suggerimenti su ciò che sta per accadere, comprese potenziali aggiunte di armi e cambiamenti dell’isola. Uno di questi minatori di dati si chiama “Mang0e” su Twitter e ha pubblicato due grandi scoperte relative al prossimo Winterfest 2020.

Fortnite rilascerà il nuovo evento a breve

Il primo indica che Epic introdurrà una nuova dinamica che coinvolge il ghiaccio, che potenzialmente si basa sugli aggiornamenti che abbiamo visto con il fuoco. Come probabilmente ricorderai, il fuoco era molto limitato a Fortnite, ma da allora è diventato piuttosto dinamico e può bruciare intere case.

La fuga indica che potremmo vedere una sorta di dinamicità del ghiaccio simile, anche se non è chiaro come funzionerà. Forse i giocatori saranno in grado di sciogliere il ghiaccio con il fuoco o spruzzare acqua per creare ghiaccio. L’asset del gioco menziona anche “Elettricità”, quindi sarà divertente vedere cosa ha inventato Epic.

Oltre alla perdita di aggiornamento del ghiaccio, lo stesso account ha fatto trapelare anche il trailer dell’aggiornamento Winterfest di quest’anno, che indica che gli aerei torneranno nel gioco. La perdita mostra anche un pupazzo di neve, un qualche tipo di arma invernale e allude a consegne di rifornimenti di livello leggendario.