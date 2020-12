Solo oggi, 10 dicembre 2020, da MediaWorld è possibile approfittare di uno sconto pazzesco, applicato direttamente su tutti i prodotti effettivamente disponibili in negozio, o sul sito ufficiale dell’azienda. Il risparmio è incredibile, nonché finalmente alla portata di ogni singolo consumatore.

Nell’eventualità in cui vogliate approfittare delle riduzioni dal divano di casa vostra, dovete comunque sapere che è previsto il pagamento delle spese di spedizione presso il domicilio, ciò sta a significare che sarà necessario aggiungere una piccola quota, in genere corrispondente a 10 euro, al prezzo finale che vedete indicato sullo schermo. Non dimenticate, inoltre, la presenza della rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, richiedibile su ogni ordine superiore ai 199 euro.

MediaWorld: grazie a questi sconti il risparmio è assicurato

Il risparmio è assicurato per tutti gli utenti, ma attenzione, la campagna indicata nell’articolo è attiva solo oggi. L’iter da seguire per ottenere lo sconto non è per nulla complicato o difficile, infatti basterà recarsi in negozio ed aggiungere al carrello tutti i prodotti maggiormente desiderati; al raggiungimento di una determinata soglia, si riceverà in cambio una riduzione immediata.

I tagli attualmente disponibili prevedono uno sconto base di 50 euro su 500 euro, passando poi per 100 euro su 750 euro, 150 euro su 1000 euro, e finire con un massimo di 300 euro su 2000 euro di spesa effettiva.

Come specificato, non sono poste particolari limitazioni ai dispositivi acquistabili, né comunque relativamente alle categorie merceologiche effettivamente raggiungibili. I dettagli sono disponibili online sul sito ufficiale.