In questo periodo Vodafone Italia sta riproponendo ad alcuni già clienti l’offerta ricaricabile Vodafone Special Minuti 100 Giga al costo di 12 euro al mese.

Non possiamo, come al solito escludere, che la stessa offerta venga proposta ad altri clienti Vodafone con prezzi personalizzati diversi, come accaduto con la Special Minuti 50 GB. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa propone.

Vodafone Special Minuti 100 GB proposta ad alcuni clienti

Vodafone Special Minuti 100 GB prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga al mese di traffico internet mobile. Il prezzo mensile è di 12 euro e viene proposto ad alcuni già clienti selezionati. E’ previsto un costo di attivazione di 1 euro. Le offerte personalizzate sono riservate esclusivamente al numero mobile sulla quale è stata comunicata e non è quindi possibile procedere all’attivazione su un’altra linea mobile.

Le offerte personalizzate possono essere proposte attraverso diversi canali: sezione “Offerte Per Te” dell’App My Vodafone, Negozi Vodafone, SMS, IVR 42100, IVR 42200, IVR 40333, IVR 190, Area Fai Da Te dal sito ufficiale dell’operatore o si possono richiedere direttamente all’assistente digitale Tobi.

In caso di superamento dei Giga disponibili la navigazione sarà bloccata fino al prossimo rinnovo. Se il cliente ha attivato in precedenza “1 Giga di Riserva” si continuerà a navigare secondo le condizioni di questa opzione extrasoglia. In caso di addebito su carta di credito o conto corrente (SSD) è prevista l’attivazione del servizio di Ricarica Automatica. Se è attivo, però, l’addebito dell’offerta su carta di credito o conto corrente, non è previsto alcun costo. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.