WhatsApp: da febbraio 2021 tanti smartphone non potranno più usare l'app

WhatsApp ogni anno si migliora grazie ai suoi aggiornamenti i quali riescono ad impedire alla concorrenza di avvicinarsi. Il merito è anche degli sviluppatori che riescono a cogliere le volontà del pubblico, sempre pronto a segnalare ciò che va e ciò che non va.

I nuovi aggiornamenti in arrivo necessitano però di alcune condizioni fondamentali come ad esempio le caratteristiche hardware e software minime degli smartphone. Per questo motivo ogni anno WhatsApp provvede ad aggiornare la sua lista di supporto. Da questa vengono dunque aboliti gli smartphone che non hanno i requisiti minimi per sostenere i nuovi aggiornamenti.

WhatsApp: a febbraio prossimo altri dispositivi saranno estromessi dal supporto, ecco quelli aboliti nel 2020