Vodafone Italia rappresenta la rete numero uno in Italia per servizi, velocità e copertura. Per mantenere alto il valore del brand la compagnia sta proponendo Giga Doppi attraverso alcune iniziative che non prevedono alcuna maggiorazione di costo. La nuova campagna attiva già dal 30 Novembre 2020 si rivolge ai nuovi clienti che richiedono tariffe specifiche. Scopriamo insieme quali sono.

Vodafone regala Giga ai nuovi clienti: ecco le offerte che raddoppiano la connessione

Le promo della gamma Giga Speed di Vodafone si propongono sia in versione ricaricabile che abbonamento ed offrono la possibilità di avere bundle dati variabili in relazione alle singole esigenze. Ogni mese e per tre mesi consecutivi il traffico dati raddoppia senza costi aggiuntivi.

Per le ricaricabili l’operatore rende disponibili le offerte della gamma Giga Speed 20 con 40 Giga di traffico dati al prezzo unitario di 9,99 euro al mese.

La Giga Speed 50 invece offrirà 100 Giga di traffico dati prima di scalare a 50 Giga mantenendo un costo di 13.99 euro al mese anche dopo i tre mesi previsti.

Il costo di attivazione è in ogni caso di 10 Euro per nuovi clienti. I vecchi clienti che decidono di passare alle nuove iniziative possono farlo ma prevedendo un costo di accesso pari a 19 euro.

Le varianti in abbonamento verranno a costare 11,99 euro al mese per la Giga Speed Plus 50 avente 100 Giga per i primi tre mesi e 19,99 euro al mese per la Giga Speed 100 che per i primi tre mesi offrirà addirittura 200 Giga di soglia dati.

L’iniziativa scade per tutti il prossimo 10 Gennaio 2021 salvo proroghe o sopravvenute modifiche temporali che restano ad appannaggio del gestore.