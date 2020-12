Sky conclude in bellezza questo 2020, il vero e proprio anno di svolta per la compagnia. Proprio durante il corso dell’anno, la pay tv satellitare ha completato il suo passaggio e la sua transizione in media company. Come già presente in Regno Unito o in Irlanda, anche in Italia Sky mette a disposizione del suo pubblico iniziative per la Fibra Ottica.

Gli abbonati di Sky possono ora associare al satellitare anche una connessione internet per il proprio ambiente domestico. Le prime offerte sono molto vantaggiose.

Sky, le nuove offerte di Dicembre: internet a costo zero per i clienti fedeli

In linea con le politiche commerciali della pay tv, le migliori iniziative del gruppo sono dedicate a tutti quegli abbonati che in queste settimane hanno dimostrato tutta la loro fedeltà. Gli iscritti al programma Extra potranno attivare le connessioni internet a costo zero, in base alla lunghezza del contratto. Ad esempio, i clienti che hanno un piano Sky da almeno un anno riceveranno tre mesi a costo zero per la Fibra ottica. Per gli abbonati da almeno sei anni, la navigazione internet sarà gratuita per ben sei mesi.

Oltre alle sue classiche iniziative, in questi mesi Sky ha dato vita anche ad iniziative tutto incluso per i nuovi abbonati. Ad oggi, l’offerta più conveniente della media company prevede un costo mensile di 39,99 euro. A questo costo – bloccato per 18 mesi – i clienti riceveranno connessione internet senza limiti con velocità della Fibra ottica più il ticket Intrattenimento per la visione dei canali satellitari attraverso la tecnologia streaming.