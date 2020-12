Expert aggiorna la propria campagna promozionale di punta, lanciando i cosiddetti Orange Christmas, un giusto insieme di sconti e di prezzi sempre più bassi, grazie ai quali gli utenti possono pensare di spendere il meno possibile su ogni singolo acquisto.

Fino al 13 dicembre, il volantino Expert è destinato a far parlare sicuramente di sé, portando sul mercato italiano una lunga serie di promozioni assolutamente in grado di far girare la testa a molti di noi. Gli acquisti risultano essere effettuabili online o in negozio, anche se un ordine sfruttando l’e-commerce aziendale richiede il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Expert: questo volantino non ha rivali

I prodotti in promozione sono davvero tantissimi e molto vari tra di loro, partendo dai più costosi notiamo sicuramente la presenza dell’incredibile Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, un modello estremamente qualitativo, anche in termini di prestazioni fotografiche, da consigliare a tutti coloro che vogliono il massimo sotto ogni punto di vista, sebbene comunque la spesa complessiva sia di 1199 euro.

Volendo invece cercare di spendere molto meno, l’occhio cade su Oppo Find X2 Lite, proposto a 329 euro, per finire poi con Wiko View 4 Lite, in vendita a 109 euro, passando anche per Xiaomi Mi 10T Lite a 319 euro. Il volantino Expert è ricco di occasioni messe a disposizione di ogni utente sul territorio, se non volete perdere nemmeno uno sconto, aprite le seguenti pagine.