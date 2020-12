Da Carrefour è stata recentemente attivata una campagna promozionale che promette grandissimi sconti per tutti gli utenti, basandosi su un volantino ricco di occasioni e dai prezzi veramente più bassi del listino originale. Il risparmio è alla portata di ogni consumatore in Italia.

Coloro che vorranno effettivamente approfittare del volantino di Carrefour, lo ricordiamo, dovranno recarsi personalmente in negozio, poiché gli stessi prezzi non risultano essere disponibili online sull’e-commerce aziendale. Ogni prodotto viene commercializzato in versione no brand, e presenta anche garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi.

Carrefour: questi sono gli sconti più pazzi del momento

Alla base del volantino Carrefour troviamo il meccanismo denominato Spendi e Riprendi, già visto nelle scorse settimane; il cliente che sceglierà uno, o più, dei prodotti contrassegnati, avrà la possibilità di ricevere un buono sconto del valore predefinito, da spendere in un secondo momento sempre in negozio. Sottolineiamo che il coupon non potrà essere utilizzo nella medesima compravendita, ma sarà strettamente necessario recarsi un’altra volta per fruirne pienamente, anche per l’acquisto di beni di prima necessità.

Gli smartphone in promozione sono comunque molto interessanti, sebbene appartengano quasi totalmente alla fascia media del settore della telefonia mobile, troviamo infatti Xiaomi Mi Note 10 Lite, Samsung Galaxy A31, Oppo A52, Motorola E7+, Xiaomi Redmi 9A o simili, tutti i in vendita a prezzi che non superano i 300 euro.

Il volantino Carrefour è raccolto nel dettaglio nelle pagine che trovate inserite direttamente sul sito ufficiale.