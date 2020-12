Android Auto è da sempre il sistema operativo per automobili smart più utilizzato in tutto il mondo. Quest’ultimo rappresenta in assoluto il braccio destro di milioni di automobilisti che, ogni giorno, utilizzano il servizio offerto da Google per affrontare dei viaggi in maniera più sicura.

Studiato nei minimi dettagli per evitare ogni forma di distrazione al volante, Android Auto è diventato negli anni un sistema pressoché perfetto ma, nonostante ciò, Google continua a rilasciare degli aggiornamenti che ne migliorano sensibilmente la stabilità e l’usabilità. Di recente, non a caso, il colosso della Mountain View ha annunciato un importante update che introduce delle novità estremamente interessanti. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Android Auto: Google rilascia un nuovo aggiornamento che sorprende gli utenti

Come accennato precedentemente, da poche ore Google ha annunciato l’introduzione di un nuovo update per Android Auto. Quest’ultimo, stando a quanto dichiarato, introdurrà delle novità radicali, mirate a semplificare ulteriormente l’utilizzo del sistema. La prima novità introdotta riguarda per l’appunto l’interfaccia grafica di YouTube Music, resa decisamente più semplice al fine di garantire un utilizzo maggiormente accessibile mentre si è al volante.

Ulteriori novità sembrerebbero essere legate alla tanto attesa lettura dei parametri. A quanto pare, infatti, con il prossimo aggiornamento gli utenti di Android Auto potranno finalmente controllare e gestire alcuni parametri fondamentali del veicolo, come ad esempio l’accensione e lo spegnimento di fari e luci interne, il controllo del freno a mano e lo stato della marcia.

Ricordiamo infine che, nonostante Google abbia annunciato già da diversi giorni il rilascio di un nuovo update, le novità appena riportate fanno parte di alcuni leak provenienti da fonti fortemente accreditati. Non ci resta quindi che attendere ulteriori informazioni da parte di BigG.