Gli sconti attivati da Coop e Ipercoop nell’ultimo volantino sono a dir poco stupefacenti, raccolgono i migliori prezzi in circolazione, e li applicano sui prodotti che la gente più desidera in questo momento. Gli acquisti potranno essere completati in ogni punto vendita in Italia, non sul sito ufficiale.

Come i più rinomati rivenditori di elettronica, anche Coop e Ipercoop aprono le porte dei negozi al cosiddetto finanziamento a Tasso Zero, l’utente si ritrova a poter richiedere una rateizzazione senza interessi, in modo da non essere costretto a pagare tutto subito; questo sarà possibile, previa approvazione, solo al superamento di una determinata soglia di spesa.

Incredibili codici sconto Amazon ed offerte spettacolari sono disponibili in esclusiva sul nostro canale Telegram.

Coop e Ipercoop: queste sono le offerte del momento

Il volantino Coop e Ipercoop affonda pienamente le proprie radici in un prodotto appartenente alla fascia media del mercato nazionale, stiamo parlando del Samsung Galaxy A71, lo smartphone perfetto per coloro che vogliono spendere relativamente poco, ed allo stesso tempo godere di prestazioni non eccellenti, ma comunque sufficienti.

I suoi punti di forza sono rappresentati prima di tutto dal display da 6,7 pollici (di qualità AMOLED), con alle spalle una batteria capientissima, pari addirittura a 4000mAH, per finire con un processore octa-core in grado di garantire prestazioni complessivamente elevate.

Il volantino discusso nell’articolo chiaramente si estende anche verso altri prodotti e categorie merceologiche, se volete approfondirne la conoscenza, senza troppa fatica, potete collegarvi al sito ufficiale e visionare le singole pagine attive ovunque in Italia.