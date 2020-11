Lucifer, Vis a Vis, Stranger Things: all'improvviso delle novità in arrivo

Netflix nacque per caso nel 1997 dalle menti di Reed Hastings e Marc Randolph come attività di noleggio di DVD. Gli utenti potevano infatti prenotare i dischi via internet, ricevendoli direttamente a casa attraverso il servizio postale. Solamente dal 2008 l’azienda attivò un servizio di streaming online on demand. Ad oggi la piattaforma californiana è ben assortita di serie TV di altissimo calibro, il cui amore corrisposto dall’utenza, non fa altro che aumentare l’hype per l’arrivo delle nuove stagioni. I migliori esempi in questo caso li troviamo in Lucifer, Vis a Vis e Stranger Things, i quali hanno determinato un susseguirsi di più stagioni.

Lucifer, Vis a Vis e Stranger Things: novità in arrivo?

Iniziamo questo breve viaggio con Vis a Vis, la serie spagnola con protagoniste Macarena e Zulema. Dopo il famoso spin-off dedicato proprio alle due carcerate di Cruz del Sol sotto nuove vesti, la serie è arrivata alla conclusione.

Passiamo ora a Lucifer, la serie che vede protagonista l’attraente Signore degli Inferi Tom Ellis. Ad agosto gli ideatori ci hanno deliziati con una nuova stagione, purtroppo incompleta. La causa di ciò è senza dubbio il Coronavirus, ad ogni modo la troupe non si è lasciata abbattere dalla prima peripezia e così sfornerà delle nuovissime puntate. Ovviamente non si sa nulla sulla restante parte ma state tranquilli, perché tra non molto tornerà su Netflix.

Terminiamo il viaggio nella piattaforma con Stranger Things, la serie dal contesto vintage mescolato al fantasy che ha conquistato proprio tutti. La sua terza stagione ci ha lasciati con un interrogativo incredibile: dove è finito Hopper? Bene, la risposta è finalmente arrivata, Hopper è vivo e si trova prigioniero in Russia. Ma come è arrivato fin lì? Lo scopriremo nella seconda metà del 2021.