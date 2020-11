Quanti vecchi smartphone hai sepolto in qualche cassetto da scrivania? Una situazione che si ripropone ciclicamente. Le stime, infatti, stabiliscono che ogni utente cambia mediamente dispositivo ogni due anni. A volte però non c’è una reale necessità.

Cambiano le esigenze e cambiano le app richiedendo un sempre maggiore sforzo in termini di prestazioni e qualità dai dispositivi. Ma ad ogni modo potrebbe non esservi motivo per buttare un telefono che potrebbe tornarci parecchio utile nella vita di tutti i giorni. Ecco perché abbiamo creato un elenco di consigli utili per il riciclo di dispositivi in disuso.

Vietato mandare in pensione lo smartphone: ecco come puoi usarlo ancora per tanto tempo