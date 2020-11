Ormai diversi mesi fa era arrivato in veste ufficiale sul mercato lo smartphone medio di gamma Oppo A53. Ora quest’ultimo, stando alle ultime novità, arriverà molto presto per il mercato cinese anche in una nuova versione con supporto al 5G. Il debutto ufficiale sembra pressoché imminente, dato che il terminale era stato dapprima certificato da TENAA e poche ore fa è stato avvistato sul portale China Mobile.

Oppo A53 in versione 5G debutterà ufficialmente in Cina

Grazie alla certificazione dell’ente cinese TENAA, avevamo già qualche informazione tecnica riguardo a questo nuovo device. Ora, come già accennato, il prossimo Oppo A53 in versione 5G è stato avvistato anche sul portale China Mobile, dove sono stati riportati ulteriori dettagli. Questo device si differenzierà rispetto alla versione LTE in primis per il processore. Sotto al cofano, infatti, questa volta troveremo il SoC MediaTek Dimensity 720 al posto del SoC Snapdragon 460.

Il design sarà poi affidato ad un display da 6.5 pollici in FullHD+ con refresh rate a 90Hz e con un piccolo foro laterale, mentre la parte posteriore ospiterà in una zona quadrata le tre fotocamere con sensori fotografici rispettivamente da 16+2+2 megapixel. Lo smartphone del produttore cinese sarà poi distribuito in due versioni con tagli di memoria differenti, pari a 4/128 GB e 6/128 GB. Il sistema operativo sarà Android 10 con l’interfaccia utente ColorOS e non mancherà una batteria da 3945 mAh.

Al momento sappiamo che il nuovo device medio di gamma con 5G di Oppo verrà distribuito in Cina a partire da dicembre 2020 ad un prezzo pari a circa 204€ e 229€, ma non è da escludere che possa essere commercializzato più in là anche in Italia.